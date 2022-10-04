Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев предложиил закрепить в Жилищном кодексе РФ механизм по расслелению последнего жильца.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев предложиил закрепить в Жилищном кодексе РФ механизм по расслелению последнего жильца.В нашей стране уже два года действует масштабная программакомплексного развития территорий. Соответствующий механизм утвердил российскийлидер Владимир Путин. Закон предусматривает возможность расселение аварийного иветхого жилья. Кроме того, он наделяет региональные власти правом принеобходимости сносить жилые дома, которые не считаются аварийными.Тем самым обеспечивается обновление городских пространствпри привлечении внебюджетных средств. НПА предусматривает, что решение обучастии в программе могут принять собственники квартир на общем собрании.Необходимо согласие не менее 2/3 владельцев недвижимости.Меж тем, зачастую возникает ситуация, при которой последниежильцы отказываются покидать даже аварийные квартиры, требуя значительнозавышенных компенсаций. В итоге страдают оставшиеся собственники, а такжепробуксовывает проект.Действующую практику предложил исправить вице-спикер СоветаФедерации Николай Журавлев. По его мнению, необходимо внести поправку вЖилищный кодекс РФ, которая позволит выселить жильца без его согласия.Таким образом будет официально закреплен механизм по расселениюпоследнего жильца. Сенатор подчеркнул, что сегодня между законом о комплексномразвитии территорий и ЖК РФ существует противоречие.