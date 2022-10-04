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Показать и рассказатьВ Москве завершился трёхдневный визит делегации МВД Республики Беларусь. Согласно программе пребывания представителей ГУВД Мингорисполкома МВД Республики Беларусь, гости посетили Главное управление МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.Представлены руководителиЗаместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор внутренней службы Игорь ИЛЛАРИОНОВ представил ряд новых руководителей. Читайте на странице 2.Обряд освященияЗа 97-летний период существования Музея истории МУРа произошло немало различных событий. Прошедшее на днях освящение залов музея относится к одному из наиболее значимых из них. Читайте на странице 2.НАЗНАЧЕНИЯПриказом ГУ МВД России по г. Москве от 16 сентября 2022 года назначены. Читайте на странице 2.Каждый год как веха5 октября 1918 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Положение об организации отделов уголовного розыска». Согласно документу, в отделах милиции появились подразделения, которые были призваны утверждать закон «путём негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом». Читайте на странице 3.«Самые резонансные преступления раскрываются в аппарате УВД»Отдел уголовного розыска УВД по ЗАО возглавляет Сергей ГЛАДЫШЕВ, потомственный сотрудник МВД, который за свою службу успел поработать в трёх округах Москвы. Его людям достаются самые громкие дела. Подробности читайте на страницах 4-5.«МУР никому не прощает!»— Хамид, остановись, пожалуйста, у подземного перехода, — сказал прапорщик милиции Владимир Киречко. — А чего не у дома? — удивился сидящий за рулём «Жигулей» капитан милиции Хамид Булгаков. — Ты же обычно там сходил… Читайте на странице 6.ЗАЛОЖНИК ЭПОХИ ПЕРЕМЕНГазета «Петровка, 38» продолжает публикацию серии очерков, посвящённых истории Московского уголовного розыска. Подробности читайте на страницах 8-9.«Удар» ниже поясаКак лучше: быть голым с деньгами или голым без денег? Недавно многим москвичам, причём только мужского пола, пришлось искать ответ на такой, казалось бы, весьма бестолковый вопрос. Но всё по порядку. Читайте на странице 10.Разорванная сетьСледственным департаментом МВД России при оперативном сопровождении сотрудников ГУНК МВД России и их коллег из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении наркоторговцев. Продолжение на странице 10.Я вас благодарю!Уважаемая редакция! Не так часто люди благодарят полицейских. Очень хочу это сделать. Читайте на странице 10.Седьмое чувство в помощь!Профессиональный праздник встречают сотрудники всех штабных подразделений московской полиции. Среди них — коллектив отделения анализа и планирования (ОАиП) штаба УВД по ЮЗАО, который возглавляет заместитель начальника штаба полковник внутренней службы Галина ПОТАПОВА. Читайте на странице 11.СТРАХУЙТЕ СЕБЯ ОТ ОБМАНАНачальник ОМВД России по Ломоносовскому району подполковник полиции Александр ПОПОВ и заместитель председателя Общественного совета при УВД по ЮЗАО Роман ХУДЯКОВ оказали содействие в подготовке материала по профилактике дистанционного мошенничества для программы «Утро России». Читайте на странице 11.СОБР всегда на передовой11 февраля 2004 года генерал-полковник милиции Рашид НУРГАЛИЕВ подписал приказ МВД России: «Считать 9 ноября 1978 года датой создания отрядов милиции специального назначения системы МВД России». Продолжение на странице 12.Памятник герою-огнеборцу появится в МосквеСтолетие со дня основания отметили в Московском учебном центре федеральной противопожарной службы имени Героя Советского Союза С.И. Постевого. Читайте на странице 13.СПРАВНЫЙ БЫЛ ГОДАзбучная истина из школьного учебника истории: самый справный, тучный и безмятежный год в дореволюционной России — 1913-й. В Москве в тот год широко празднуют 300-летие царствования Дома Романовых, по улицам Белокаменной разъезжают уже больше тысячи автомобилей, кумиры общества — авиаторы, магазины полны товаров. Продолжение на странице 14.«ЛЮБОВЬ — ЭТО САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ»20 сентября в результате автокатастрофы погиб художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова (г. Ярославль) заслуженный артист Российской Федерации Сергей Пускепалис. Это одно из последних интервью, которое он дал газете «Петровка, 38» буквально за пару месяцев до трагической гибели. Читайте на странице 15.Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com.Также, если Вы хотите получать газету «Петровка,38» на дом, можно оформить подписку на Почте России. Подписной индекс 55054.Редакция газеты «Петровка,38» ГУ МВД России по г. Москве.