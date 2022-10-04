За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 32 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе получил травмы 1 ребенок.Полицейскими оформлено 310 происшествий с материальным ущербом.С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 автопроисшествия. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 70 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.г. ВладимирПо предварительной информации, 26.09.2022г. в 19:35 в г. Владимир на улице Добросельская у дома 213 водитель автомобиля БМВ-Х5, 1977 г.р., допустил наезд на остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль Шевроле-Авео под управлением водителя 1966 г.р. От удара автомобиль Шевроле-Авео отбросило на пешехода 1987 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. После этого автомобиль Шевроле-Авео отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Тойота-Ланд-Крузер-150 под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП водитель а/м Шевроле-Авео и направлены на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 01.10.2022 г. в 08:00 на 18 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с автодорогой М – 7 «Волга» водитель автомобиля Донг – Денг, 1987 г.р., не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении автомобилю Чери под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП пострадал водитель а/м Чери с направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 27.09.2022 г. в 09:20 в с. Осипово у дома 4 водитель автомобиля Митсубиси – Аутлендер, 1947 г.р., допустил наезд на пешехода 1962 г.р., который двигался по краю проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 28.09.2022 г. в 22:00 на 352 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля Скания - 540500 с полуприцепом KRONE SD, 1969 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ - 2110 под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ – 2110 направлен на амбулаторное лечение; пассажир а/м ВАЗ – 2110, 1962 г.р., от полученных травм скончался на месте происшествия.По предварительной информации, 29.09.2022 г. в 15:45 в г. Курлово на улице Центральная у дома 38 водитель автомобиля ВАЗ – 11173, 1967 г.р., не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый по ходу движения кювет и наезд на препятствие. В результате ДТП водитель направлен на амбулаторное лечение.Петушинский районПо предварительной информации, 02.10.2022 г. в 20:00 в г. Покров на улице К. Либкнехта у дома 29 водитель автомобиля RENAULT – LOGAN, 1975 г.р., совершил наезд на велосипед Стелс под управлением водителя 1986 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП велосипедист госпитализирован.