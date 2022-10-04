Путеводитель разработан на основе иллюстрированных очерков и эссе, созданных юными художниками и их...

Путеводитель разработан на основе иллюстрированных очерков и эссе, созданных юными художниками и их преподавателями. Новый путеводитель несет название "Суздаль и его герои".Путеводитель составлен из работ, выполненных участниками авторского литературно-графического проекта "Суздаль глазами новых имён" во время 30-й Международной Летней творческой школы "Новые имена" в Суздале в 2022 году. Об этом рассказал инфопортал "Город Ковров.ru".Участники проекта познакомят путешественников с героями суздальской истории: князьями и святыми, купцами и благотворителями, деятелями культуры, огородниками и ремесленниками. В этом издании можно почитать интересные работы и рассмотреть замечательные иллюстрации наших талантливых детей.Фото Суздаль: город-сказка!