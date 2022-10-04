На проспекте Строителей, 36 реализовывались подгнившие шампиньоны и мандарины. В точке на проспекте Ленина, 47 с истёкшим сроком годности продавались колбаса, квас и сок.

Роспотребнадзор проверил обращения покупателей о товарах с истёкшим сроком годности в двух магазинах сети «Магнит», - сообщила пресс-служба ведомства.На проспекте Строителей, 36 реализовывались подгнившие шампиньоны и мандарины. В точке на проспекте Ленина, 47 с истёкшим сроком годности продавались колбаса, квас и сок.В отношении АО «Тандер», владеющей сетью «Магнит», были выписаны административные штрафы. Компания попыталась оспорить решение Роспотребнадзора в суде, мотивируя это отсутствием доказательств причинения вреда здоровью гражданам. Арбитражный суд в требовании отказал. Виновнику придётся заплатить штраф в 300 тысяч рублей.