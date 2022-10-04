Происшествие случилось в ноябре 2020 года недалеко от железнодорожной станции «Новки 1» во Владимирской области. Грузовой состав сошёл с рельс, в результате чего погиб 51-летний дорожный мастер.

Происшествие случилось в ноябре 2020 года недалеко от железнодорожной станции «Новки 1» во Владимирской области. Грузовой состав сошёл с рельс, в результате чего погиб 51-летний дорожный мастер.Кроме того, из-за аварии нефтепродуктами залило 13,5 тысяч квадратных метров. Также была повреждена железная дорога и несколько десятков вагонов поезда.Виновниками крушения оказались два электромеханика Владимирской дистанции СЦБ. Их обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Свою вину подсудимые признали, - сообщает пресс-служба Камешковского районного суда.Приговором суда им назначено 1 год 6 месяцев и 1 год 5 месяцев колонии-поселения. Кроме того, ОАО «РЖД» направило в отношении фигурантов иск на 210 миллионов рублей. Суд требование удовлетворил. Вопрос рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства. Приговор ещё не вступил в силу.