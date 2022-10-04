Причиненный гражданам ущерб превысил 900 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району Владимирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летнего жителя Московской области. Мужчина обвиняется в серии хищений с дачных участков и хранилищ.В мае текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже инструментов, велосипеда и автомобильных шин, хранившихся в гараже на дачном участке в Александровском районе. Сумма причиненного ущерба превысила 130 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, а затем - его личность и местонахождение. Фигуранта доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В дальнейшем следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками установили причастность фигуранта ещё к 17 аналогичным противоправным фактам. Похищенное обвиняемый сбывал незнакомым людям на территории соседнего региона.Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 900 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.