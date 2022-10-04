Похищенный транспорт изъят сотрудниками полиции и возвращен законной владелице.

25 сентября текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 43-летняя жительница поселка Никологоры, сообщившая о пропаже принадлежащего ей велосипеда.Женщина пояснила полицейским, что утром на велосипеде она приехала работу в швейный цех, находящийся в поселке Никологоры и оставила двухколесный транспорт на специальной парковке. Пропажу она обнаружила по окончании рабочей смены.Причиненный материальный ущерб составил более 10 000 рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в хищении. Им оказался местный житель 1985 года рождения.Мужчина пояснил, что, проходя мимо парковки, убедившись, что за ним никто не наблюдает, повредил противоугонное устройство и похитил двухколесный транспорт, которым планировал пользоваться самостоятельно.В настоящее время похищенный велосипед изъят полицейскими и возвращен законной владелице.В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (кража).Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.