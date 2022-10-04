Тревогу забили неравнодушные местные жители: Несколько дней назад обратил внимание на...

Тревогу забили неравнодушные местные жители:"Несколько дней назад обратил внимание на огораживание большого участка соснового лесопарка справа от гостиницы "Клязьма". Размер участка, обнесенного металлическим профилем, составил, на мой взгляд, от 0,5 до 1 га. На аншлаге, размещенном на воротах ограждения, написано, что идет "капитальное строительство мини-отеля", - написал один из них на номер "вестийного" WhatsApp +7-919-019-62-62. - Сегодня услышал звук бензопилы, а поверх забора увидел, что работает кран и укладывает спиленные деревья в штабель, а затем на лесовоз, он загружен уже почти полностью. Проходящие мимо жители с неодобрением глядели на огороженную территорию и идущие здесь работы, слышался возглас "Кошмар!", думаю, он относился и к размеру огороженной территории, и к процессу вырубки многолетних сосен".Кроме того, в результате огораживания территории полностью перекрыта асфальтированная пешеходная дорожка, ведущая от Воскресенского храма к 22-му отделению связи и улице Песочной, что создает неудобства многим жителям квартала.Возможно, на все идущие работы у заказчика имеется соответствующее разрешение и все законно. Но даже в этом случае, жителям совсем не нравится, что уничтожается еще один зеленый уголок Владимира, что создается прецедент, который может привести к дальнейшей застройке этой части городской территории.ГТРК "Владимир" обязательно разберется в этой ситуации. Смотрите рассказ об этом в дальнейших выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото и видео прислано зрителем ГТРК "Владимир"