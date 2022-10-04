Жительница Владимира Екатерина Генералюк, волонтер общероссийского движения МыВместе, стала...

Жительница Владимира Екатерина Генералюк, волонтер общероссийского движения МыВместе, стала участницей масштабного митинга-концерта на Красной площади столицы. Со сцены Екатерина обратилась ко всем жителям страны.Екатерина Генералюк, волонтер движения #МыВместе, супруга мобилизованного:– Мой муж был мобилизирован неднелю назад. Я не унываю. Я буду ждать его с нетерпением и поддерживать. И призываю вас, женщины, поддерживайте своих мужей, сыновей, отцов. Все будет хорошо! Мы с вами. Также я являюсь волонтером движения МЫВместе. Если вам нужна какая-то помощь, развернуты региональные штабы, пожалуйста, обращайтесь, Мы вместе! Вместе мы сила!Напомним, масштабный митинг в самом сердце столицы собрал сто тысяч человек, а также многомиллионнную аудиторию в телеэфире. Название митинга-концерта звучало особенно символично:"Выбор людей- вместе навсегда". Его провели сразу после исторического события- церемонии подписания договоров в Георгиевском зале Кремля. О вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Главы новых территорий в большой российской семье были в этот вечер на одной сцене с Президентом Владимиром Путиным.Наша землячка Екатерина Генералюк ранее в интервью "Вестям" рассказывала: решение супруга Алексея о готовности встать на защиту Родины приняла с гордостью. Недавно они зарегистрировали брак в Ковровском учебном центре. Ждать Алексея дома будут супруга и трехмесячная дочка.