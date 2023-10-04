4 октября 2023 года во Владимирской области пройдет плановая проверка систем оповещения.
А сегодня...
4 октября 2023 года во Владимирской области пройдет плановая проверка систем оповещения.
А сегодня в области зазвучат тревожные сирены.
Запланирована плановая проверка систем оповещения. Она пройдет по всей стране. Будут запущены гудки и громкоговорители, состоится замещение теле и радиоканалов. Услышав сирену, не нужно паниковать. Включите телевизор и прослушайте сообщение. Проверка системы оповещения пройдет с десяти до одиннадцати утра.