Владимирская область может рассчитывать на возврат денежных средств, потраченных на реконструкцию...

Владимирская область может рассчитывать на возврат денежных средств, потраченных на реконструкцию областного театра драмы.Выступая на бюджетных слушаниях в Совете Федерации, губернатор Александр Авдеев напомнил, что планируя восстановление сгоревшего здания, регион заручился поддержкой Правительства.Сейчас работы ведутся "в долг", за счет средств областного резервного фонда. За три года, с момента разработки необходимой документации, бюджет проекта вырос на тридцать процентов и перевалил за миллиард рублей. Завершить реконструкцию хотели к началу театрального сезона. Но из-за проблем с поставками стройматериалов и оборудования, сроки сдвинулись на январь следующего года. Авдеев попросил включить эти расходы в проект федерального бюджета на следующий год. Активно его поддержала председатель СовФеда Валентина Матвиенко и владимирские члены Верхней палаты парламента.Владимир Киселев, сенатор Совета Федерации:- На сегодняшний день ремонт драматического театра, вы знаете, что он у нас, к сожалению, сгорел несколько лет назад, проводится исключительно за бюджетные средства Владимирской области, то есть приходится отнимать деньги из других статей и вкладывать их в строительство, в ремонт театра Антон Германович Силуанов, это министр финансов, пообещал эти денежные средства выделить в следующем году.