× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/04-10-2023-akter-iz-tixogo-dona-zubenko-umer-ot-posledstvij-tyazheloj-bolezni.html" target="_blank">Актер из Тихого Дона Зубенко умер от последствий тяжелой болезни</a> - Российское киносообщество потрясено известием о трагедии. Сообщается, что скончался актер кино и театра Сергей Зубенко. Режиссеру был 61 год. По информации , причиной смерти стала тяжелая ..