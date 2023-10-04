Артист высказал свое мнение по поводу ситуации с балериной, задравшей ногу на памятник ВОВ.

Артист высказал свое мнение по поводу ситуации с балериной, задравшей ногу на памятник ВОВ.Анастасия Волочкова является одной из самых популярных и скандальных артисток в российском шоу-бизнесе. Ранее она была примой балериной Большого театра, а сейчас занимается с начинающими танцорами и ставит собственные спектакли. Однако самым частым предметом обсуждения служит шпагат спортсменки.Анастасия Волочкова не только гордится, но и часто хвалится своим невероятным шпагатом. Недавно популярный комик Павел Воля предположил, что так артистка показывает стороны света, мол ее ноги – это стрелки на компасе. Кажется, что уже нет ни одного места, где бы прима балерина не похвасталась гимнастическим упражнением.Правда, если раньше артистка выбирала просто интересные локации для того, чтобы продемонстрировать свой неповторимый шпагат, например, на коне или на корме яхты, то недавно она, по мнению общественности, перешла все границы. Анастасия Волочкова показала свою растяжку, закинув ногу на памятник ВОВ.Многие популярные личности не смогли остаться в стороне и высказали свое мнение по поводу действия артистки. Музыкант Руслан Баринов в беседе с "Дни.ру" прокомментировал поступок Анастасии Волочковой. Он убежден, что прима балерина является настоящей патриоткой своей страны и точно не несла злого умысла."То, что произошло в недавнем времени, могу сказать, что это очередной перфоманс звезды. Да, у нее часто бывают "приветы", но как говорится, все мы не без греха. Думаю, что она сделала это не обдуманно, а по велению энергии, которая, часто побуждает ее делать необдуманные действия. В любом случае, оправдания тут нет, все таки, памятник ВОВ, это не то место, где нужно показывать свои достоинства гибкости! Не в это время, не в этом месте", – отметил музыкант.В беседе с Анастасия Волочкова поделилась мыслями по поводу происходящего. Артистка рассказала, что ее не волнует мнение окружающих. Сейчас она занята подготовкой к новому спектаклю и у нее нет времени отвлекаться на все, что говорят вокруг.