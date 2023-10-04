Долгожданная помолвка популярной актрисы сорвалась.

Долгожданная помолвка популярной актрисы сорвалась.Популярная актриса получила признание и славу народа после ролей в сериалах "Принцесса цирка" и "Кадетство". Сейчас Валерия Ланская радует поклонников своими выступлениями в театрах. Например, в постановке "Анна Каренина" в Московском театре оперетты артистка исполняет главную роль.Правда, если в карьере у звезды все складывается отлично, то в личной жизни знаменитой актрисы не все так гладко. В прошлом году после семи лет брака Валерия Ланская приняла решение развестись с супругом. Ее мужем был известный кинорежиссер Стас Иванов.Однако артистка решила не терять времени зря и почти сразу после разрыва с бывшим супругом закрутила роман с хореографом Эдгаром Голосным. Весной возлюбленные даже начали готовиться к свадьбе, которая была намечена на сентябрь этого года. Правда, торжество так и не состоялась.На днях Валерия Ланская назвала причину внезапного разрыва помолвки. Как стало известно, после нескольких месяцев совместной жизни бывшие влюбленные поняли, что все же не созданы друг для друга. Как призналась актриса, это решение они приняли вместе с Эдгаром Голосным."Это нормально, когда взрослые люди, знающие, что именно им нужно, поняв, что здесь не складывается, идут дальше порознь", – поделилась актриса.Ранее "Дни.ру" , что Валерия Ланская страдает от сахарного диабета.