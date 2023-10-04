Острый перец не только активизирует иммунитет, но и помогает сбросить лишний вес. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова. При этом, по словам специалиста, есть нюанс — вводить ..

Острый перец не только активизирует иммунитет, но и помогает сбросить лишний вес. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.При этом, по словам специалиста, есть нюанс — вводить его в свой рацион с минимальных порций, чтобы дать организму адаптироваться. Дело в том, что при употреблении перца организм начинает вырабатывать гормон радости эндорфин. Он действует как натуральный наркотик, который тело производит самостоятельно, передает .