Еще 25 добровольцев из Владимирской области отправились на службу по контракту в учебные...

Еще 25 добровольцев из Владимирской области отправились на службу по контракту в учебные подразделения Минобороны.Торжественные проводы прошли у Дома культуры молодежи.С напутственными словами к военнослужащим обратились представители Правительства, духовенства, ветераны Вооруженных сил России, родные, близкие. Творческий подарок подготовили ученики кадетского класса школы №36 и владимирские артисты. В регионе открыты несколько пунктов отбора на службу по контракту. Во Владимире набор ведется по адресам на Стрелецкой, 55-а и 1-ой Пионерской, 92. Вся необходимая информация об условиях есть на ресурсе службапоконтракту.рф и на сайте областного военкомата.Владимир, доброволец:- Это не сейчас важно, это всегда важно, я так по крайней мере считаю. Поэтому у кого есть возможность и желание, надо идти, помогать. Я с оружием работал много лет. Опыт есть даже владения оружием. Как минимум, я думаю, что это пригодится однозначно.