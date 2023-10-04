Футбольные мамы из Владимира сразятся за звание лучшей женской команды страны Необычная...

"Футбольные мамы" из Владимира сразятся за звание лучшей женской команды страныНеобычная Владимирская футбольная команда готовится к всероссийскому турниру. В ее составе все - от вратаря до форварда - только мамы. В горячей тренировке принял участие и наш Федор ЛалакинОчередной гол Бабы Нины, так футбольные мамы зовут своего самого опытного игрока. Нашей Владимирской команде полтора года. В ее составе футболистки разного возраста и уровня мастерства, но всех объединяет любовь к футболу. Нина Вениаминовна увлекается спортом с самого детства. Сама кандидат в мастера спорта по лыжам, но футбол занимает отдельное место в её душеНина Малова, футболистка команды "Футбольная мама"- Футбол? Ой, вы знаете, когда вот здесь вот тепло, хорошо. Ждешь эти вторники, четверг. Общаться с молодежью приятно и себя чувствуешь моложе. Всегда бабушке моей говорила, почему девочки не играют в футбол ну почему, когда нибудь они будут играть, вот получилось.На тренировках футбольные мамы оттачивают навыки дальних ударов и работы с мячом.Алксандра Лещенко тренирует девочек в школе по футболу, команда мам возникла из ее идеи.Александра Лещенко, тренер, региональный представитель сообщества "Футбольные мамы":- Просто пришла такая идея перед новым годом провести турнир и собрать команду мам и дети играли против мам. Тогда это было настолько интересно и для детей и для родителей. Это было настолько эмоционально, что вот решили проводить регулярные тренировки. Ну у нас тут история больше про удовольствие, про эмоции, про объединение с детьми, про общий интерес.В планах развивать и расширять состав, рады здесь всем, кто любит футбол, остальное неважно. Совсем скоро наши футбольные мамы отправятся на Всероссийский турнир, где будут сражаться за звание лучшей женской команды среди всех регионов.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир"