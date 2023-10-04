К работе приступил новый главный тренер ФК Торпедо-Владимир. Напомним, что в начале сентября...

К работе приступил новый главный тренер ФК "Торпедо-Владимир".Напомним, что в начале сентября ушел в отставку прежний главный тренер ФК "Торпедо-Владимир" Александр Горбачёв. В играх "Кубка России" на тот момент владимирское "Торпедо" спустилось на последнюю строчку в турнирной таблице в своем дивизионе.- В команде нет лидера, который мог бы сплотить вокруг себя ребят, - заявил Горбачев после игры. - Любой тренер должен быть готов к увольнению. И я приму это без всяких вопросов.Вместо него исполнять обязанности главного тренера торпедовцев был назначен Сергей Дубровин, который уже имел такой опыт. Он с июля 2021 года до февраля 2022 года исполнял обязанности главного тренера команды."Сергей Юрьевич Дубровин назначен главным тренером владимирского "Торпедо", - сообщила пресс-служба футбольного клуба. - Желаем наставнику успешной и плодотворной работы на этой должности!"Родившийся 25 января 1982 года в Ташкенте Дубровин сам выступал (с перерывами) за владимирскую команду в качестве полузащитника в 1999 - 2016 годах.Первый гол за «Торпедо» (Владимир) он забил 21 июля 2004 года в матче «Торпедо» (Владимир) - «Спартак» (Кострома) - 2:2. Всего в команде провёл 320 игр, забил 7 голов.Фото: пресс-служба ФК "Торпедо-Владимир".