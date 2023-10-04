Как часто должен вывозиться крупногабаритный мусор? Этим вопросом с недавних пор стали задаваться жильцы сразу нескольких домов на улице Растопчина. Речь идет об этой мусорной площадке

Как часто должен вывозиться крупногабаритный мусор? Этим вопросом с недавних пор стали задаваться жильцы сразу нескольких домов на улице Растопчина. Речь идет об этой мусорной площадке возле дома №31. Здесь скопился крупногабаритный мусор. По словам людей, его не вывозят уже последние три недели. Галина Коблова, жительница дома № 17 Мусор не вывозят. Почему такое? А