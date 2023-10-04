Участница образовательной программы «Мама-предприниматель» Ксения Каретникова из Коврова выиграла 100 тыс. рублей.

Участница образовательной программы «Мама-предприниматель» Ксения Каретникова из Коврова выиграла 100 тыс. рублей. Такой новостью поделилась пресс-служба .Проект рассчитан на женщин с детьми, которые планируют организовать собственный бизнес или совсем недавно начали предпринимательскую деятельность. Для участия завились 50 жительниц 33-го региона, и половина из них прошла отбор. Владимирские мамы целую неделю впитывали необходимые знания по ведению своего дела, посещали различные компании и консультировались со специалистами.В заключительный день дамам предстояло защитить свои бизнес-проекты. Предложенные идеи оказались интересны и многообещающи, однако судейской комиссии пришлось определить победителя. Членов жюри покорила Ксения Каретникова с проектом «ПолонСклад», который направлен на помощь предпринимателям в строительстве бизнеса на маркетплейсах.