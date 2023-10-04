Накануне 5 октября, перед Всемирным днем учителя в Областном дворце культуры и искусства 55 учителей региона наградили медалями «Педагогическая славы». Их имена написаны в указе Александра

Накануне 5 октября, перед Всемирным днем учителя в Областном дворце культуры и искусства 55 учителей региона наградили медалями «Педагогическая славы». Их имена написаны в указе Александра Авдеева от 2 октября 2023. Награды удостоились не только педагоги средних школ, но еще и гимназий, детских школ искусств, колледжей, центров психологической помощи, а также воспитатели детских домов и