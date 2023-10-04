Он был приурочен к началу учебного года.

Месячник «Уступи дорогу поездам!» завершился во Владимирской области. Он был приурочен к началу учебного года и проходил с 1 по 30 сентября в границах Горьковской железной дороги, сообщает пресс-служба компании.Для профилактики и предупреждения происшествий с детьми железнодорожники участвовали в родительских собраниях, проводили экскурсии для школьников, беседы, провели лекции о правилах поведения на железной дороге — их прослушали больше 113 тысяч детей и их родителей. Также они показывали обучающие фильмы, раздали больше 25 тысяч памяток и тематических сувениров.Детей и их родителей просят быть бдительными и соблюдать правила безопасности на железной дороге, отказаться от использования телефонов и гаджетов при переходе через пути, а также во время посадки, высадки из вагонов и нахождения на платформах.