Муромские кёрлингистки завоевали серебро на Чемпионате ЦФО среди женщин. Он проходил в городе...

Муромские кёрлингистки завоевали серебро на Чемпионате ЦФО среди женщин.Он проходил в городе Дмитров. С командой победительниц пообщались наши коллеги из "Муромского меридиана".В состав команды из Владимирской области вместе с заслуженными мастерами спорта России Маргаритой Фоминой и Екатериной Галкиной вошли воспитанницы муромской школы олимпийского резерва. Анастасия Леонтьева и Валерия Щёголева занимались в секции с момента её открытия к округе. Прошло всего два года, а на счету юных спортсменок уже первая и сразу серьезная награда.- Эмоции вообще невероятные то, что мы прошли в полуфинал и выиграли его. В финале с самого начала игра не задалась: мы проиграли с достаточно большим счётом в разрыве в пять камней. Сыграли мы в общем итоге 7 игр. Из них проиграли только 2. Такую большую награду мы смогли завоевать благодаря хорошим взаимоотношениям с командой.У нас была коммуникация как никогда. Большой вклад внесла Маргарита Фомина и Екатерина Галкина.Теперь команда из Владимирской области оправится в Сочи на первенство России среди юношей и девушек до 17 лет. Ещё одно радостное событие для всех любителей покатать "камни" по льду": на стадионе муромской спортшколы имени Прокуророва началась подготовка к строительству "Кёрлинг-центра", где будут проводить большие соревнования и воспитывать еще больше спортсменов.