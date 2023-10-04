На чью сторону встал суздальский суд в резонансном деле бывших супругов Манько? Суздальский суд...

На чью сторону встал суздальский суд в резонансном деле бывших супругов Манько?Суздальский суд встал на сторону матери в резонансном деле бывших супругов - Елены и Сергея Манько.Вести рассказывали об этой истории. Бывший муж, глава семейства и, к слову, священник, по словам Елены, насильно поместил её в психбольницу, а так же неоднократно избивал жену и детей. Психиатрическую экспертизу провели для всех членов семьи. Бывшие супруги спорили, с кем должны остаться дети - их пятеро. Четверо младших жили с Еленой, а старший сын с отцом. В итоге суд постановил - все дети должны остаться с матерью.