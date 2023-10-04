Накануне Ольга Бухарова выложила на страницу в соцсети свои фото, где она предстала без одежды. Публикацию дочь Ларисы Гузеевой сопроводила провокационным комментарием – сексолог Миллер объяснила поведение девушки.

Накануне Ольга Бухарова выложила на страницу в соцсети свои фото, где она предстала без одежды. Публикацию дочь Ларисы Гузеевой сопроводила провокационным комментарием – сексолог Миллер объяснила поведение девушки.Недавно Бухарова серьезно похудела, однако Александра Миллера уверена. что та до сих пор не удовлетворена собственной формой, сообщает . По ее словам, попытки преодолеть комплексы при помощи публикаций в соцсетях в наше время встречаются все чаще, и в данном случае речь идет именно о самоутверждении.Дочь Ларисы Гузеевой как бы пытается заткнуть всех недоброжелателей, тыкая их лицом в лицо свое похудевшее тело, однако такое поведение не характерно для людей, которые в полной мере довольны собой. По мнению сексолога, Ольга не уверена в себе, иначе бы подобные публикации ей просто не были бы нужны, ведь когда кто-либо выкладывает какое бы то ни было фото на свою страницу, то так или иначе ждет реакции — в данном случае это одобрение.Психологические проблемы такого характера свойственны в том числе людям, которые страдали от проблем с весом вследствие расстройств пищевого поведения — а Ольга Бухарова как раз недавно призналась в подобном.Дочь Ларисы Гузеевой рассказывала, что была в отношениях с мужчиной, который систематически критиковал ее внешность — в тот момент ее вес составлял 60 кило. В итоге такие токсичные отношения вылились в психологическую проблему — она стало иначе относиться к собственному телу. Отношение изменилось и к пище.