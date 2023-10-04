Одно другому не мешает: Александр Петаев из Владимира успешно покоряет и концертный зал, и...

Одно другому не мешает: Александр Петаев из Владимира успешно покоряет и концертный зал, и спортивную сцену.Потрясающая фигура-это не лотерейный билет, а ежедневный труд и здоровое питание. И доступна она в любом возрасте и при любой занятости, если этого очень захочется. Сегодня познакомим вас с музыкантом, который успешно покоряет и концертный зал, и спортивную сцену. Вдохновляемся!Захотелось красивое тело - пошел в зал, рассказывает Александр Петаев. Ему 36. И музыкальные ценители знают Александра как талантливого перкуссиониста. Его игрой на ударных инструментах можно наслаждаться на концертах в Центре классической музыки. Но что удивительно , Александр смог добиться высот и в силовых тренировках. Сегодня он еще и успешно выступающий спортсмен.Александр Петаев, бодибилдер, музыкант:- Мне подготовка далась довольно легко. Был, наверное, просто очень сильно замотивирован и не было проблем с едой,тренировками.В принципе все было очень ровно. И, немаловажно, был отпуск. в отпуск гораздо проще готовиться.Заниматься серьезно Александр начал тринадцать лет назад. Увлекся пауэрлифтингом, ездил на соревнования, но всегда хотел попробовать себя в бодибилдинге. Обратился к тренеру, начал готовиться . В итоге-соревновательный дебют на спортивной сцене- и сразу большой успех. Первое место на Чемпионате Ивановской области по пляжному бодибилдингу в сентябре этого года. У владимирского спортсмена на подготовку к профессиональным соревнованиям ушел практически год. Последний месяц это были 11 тренировок в неделю - 5 силовых, и 6 кардио занятий. Александр говорит- я не генетический уникум. Просто научился многим жертвовать ради спорта- немножко Терминатор.Александр Петаев, бодибилдер, музыкант:- Режим у меня шикарный - я рано ложусь и рано встаю. В принципе все успеваю и поработать, и позаниматься, и какими-то домашними семейными делами заняться. График очень плотный, но тем не менее я нахожу время на тренировки.Интенсивность тренировки зависит от цикла подготовки к соревнованиям - говорит Александр. Программа занятия составляется индивидуально - с тренером. Чаще всего это комбинация "универсальных" упражнений. Жимы, приседания, подъемы - всё обязательно со штангой.Александр Петаев, бодибилдер, музыкант:- Есть определенное количество повторов, которые нужно выполнить и ты понимаешь, что больше ты просто не выполнишь - вот это тогда, наверное, твой рабочий вес. Ну и все занимаются по разному. У всех свои методики, наработки. Мне подходит именно такой стиль тренинга.Однако эффективные тренировки - лишь треть успеха . Начинать свой путь к здоровому образу жизни нужно с холодильника. " Мы то , что мы едим.- говорит спортсмен. Пища - это не элемент наслаждения , а топливо для нашего организма. В рационе Александра- рыба,яйца, полезные гарниры, из цельнозерновых круп и овощей, и конечно , стейки . Бодибилдер не любитель мяса кур и индеек. Все приемы пищи расписаны по часам .Такой "график", по мнению Александра, будет полезен каждому.Александр Петаев, бодибилдер, музыкант:- Я думаю, что нужно расставлять приоритеты. Либо мы здоровые, либо мы без сил и работаем без перерыва. Наверное, все равно в любой работе должен быть перерыв.Спорт для Александра - любимое хобби. В нем он планирует развиваться и дальше. И это нисколько не мешает любимой профессии музыканта. Говорит не было ни одного дня, чтобы не хотел идти на работу. Сегодня Александру хочется донести до людей и свои спортивные знания- как работает наш организм, как чувствовать себя хорошо, снизить вес и сохранять жизненный тонус. Эликсир молодости и здоровья прост- спорт и правильное питание. А мотивация- твое отражение в зеркале.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"