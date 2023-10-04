Анастасия Волочкова вновь эпатировала публику. Выходка балерины вызвала народный гнев.

Анастасия Волочкова вновь эпатировала публику. Выходка балерины вызвала народный гнев.Анастасия Волочкова редко покидает передовицы светской прессы. Балерине удается быть в центре внимания благодаря яркому образу и эпатажным поступкам, которые не оставляют публику равнодушной.Свободу звезды граждане часто принимают за чувство вседозволенности. Да и сама балерина, откровенно говоря, нередко действует импульсивно в стремлении к самовыражению.Свежая публикация знаменитости в социальных сетях вызвала резонанс среди россиян. Волочкова в очередной раз продемонстрировала свою растяжку, правда сделала это не самым подобающим образом.Балерина закинула ногу на крыло советского истребителя "Ла-7", который во время Великой Отечественной войны считался лучшей боевой машиной в своем классе. "Ни дня без движухи", — с неуместной иронией подписала снимок звезда.Россияне сочли поступок примы осквернением символа самой трагической страницы отечественной истории. "Убери ногу с памяти героям! Вообще уже ни стыда ни совести", "Никогда не писала, но здесь уже край! Испанский стыд! Настя, вы в курсе, что сейчас на многомиллионную публику осквернили память летчиков ВОВ? Или вам нужен новый скандал, в котором будете искать себе оправдание и хлопать ресницами? Вы в себе? Вы как-то говорили, что любите детей, какой пример вы им подаете? Удалите пост!", — написали возмущенные комментаторы.Отметим, ранее Волочкова намекнула на то, что под венец она пока не спешит. Ухаживаниям мужчин бывшая прима не придает значения. Чтобы завоевать ее сердце, нужны поступки покрупнее, отмечает .