Каждый стремится сделать свой дом не только уютным, но красивым и комфортным. Помочь в этом может онлайн-магазин «Mebel.store».
Каждый стремится сделать свой дом не только уютным, но красивым и комфортным. Помочь в этом может онлайн-магазин .
В магазине огромный ассортимент продукции, которая подойдёт для всех стилистических решений и позволит обставить комнату сообразно вашим желаниям.
Даже один предмет интерьера может преобразить и украсить комнату, отразить представление хозяина об изяществе и уюте. Кроме того, фирма предлагает мебель, которая прекрасно дополнит обстановку офисов и кабинетов деловых организаций.
На сайте компании можно заказать готовую мебель и воплотить в жизнь индивидуальный авторский проект. Дизайнеры и конструкторы онлайн-магазина помогут разработать и реализовать любую идею.
Немаловажно, что вся представленная на сайте мебель изготовлена из качественного и проверенного временем материала ЛДСП.
Шкафы и столы, кровати и прихожие... Множество изделий прямо с фабрики производителя уже ждут вас на сайте. Выбирая «Mebel.store» вы получаете:
- отличную мебель по доступным ценам,
- быстрое и удобное оформление заказа,
- доставку продукции на дом.
Если вы хотите обновить интерьер своего дома, и в приоритете долговечность и надёжность мебели, то онлайн-магазин - именно то место, где вы найдете идеальное сочетание стиля, комфорта и доступной цены!
На сайте представлены модели мебели для кухни, прихожей, спальной, детской, для офиса и помещений деловых организаций. При желании в уже готовые проекты можно внести изменения по цветовой гамме, размеру изделий и другим параметрам. Прямо на сайте вы можете посмотреть и оценить варианты расцветок моделей, обходясь без лишних звонков и дополнительных действий.
На площадках Avito и Яндекс-Маркет клиенты хвалят магазин за быструю работу, доставку в срок и широкий ассортимент цветов и моделей мебели.
За время работы «Мебель стор», клиентов особенно покорили несколько моделей изделий:
Шкаф-купе «Версаль-3»
Доступно по ссылке:
Шкаф-купе Версаль 3-202a идеально подойдет для хранения вещей и одежды и значительно сэкономит место в помещении. Все необходимое будет на своих местах в свободном доступе. Внутри шкаф-купе оснащен металлической штангой для верхней одежды, а также полками и ящиками для разных вещей и аксессуаров.
Компьютерный стол игровой
Доступно по ссылке:
Креативная двухтумбовая модель оборудована нишей под системный блок и асимметричными угловыми полками для хранения рабочих материалов. Яркие цвета, в которых выполнен стол скрасят вашу рабочую, игровую и учебную сессии, а благодаря удобным вырезам в передней и задней части столешницы вы сможете с комфортом расположиться во время работы и разместить провода.
Доступно по ссылке:
Письменный Эрман-801o прямоугольной формы станет настоящим украшением дома. Отлично подойдет как для учебы, так и для отдыха — достаточно разместить на просторной столешнице компьютер. Учебники и тетради можно разместить в двух выдвижных ящиках и глубокой нише. Модель выполняется в лаконичном дизайне и имеет оригинальные цветовые решения.
Доступно по ссылке:
Креативное решение обустройства открытой вешалки позволяет одежде лучше проветриться, быстрее просохнуть и сохранить форму. Тумбы прихожей Лофт послужат отличным местом хранения обуви и других сезонных вещей, низкая тумба ещё и удобная банкетка. С боку есть полочки, для удобства пространства.
Комод «Карло»
Доступно по ссылке:
В Комоде Карло-900g есть много выдвижных ящиков,он идеально подходит для хранения книг, документов,одежды, аксессуаров и других нужных мелочей. Ящики оснащены качественными направляющими, что позволяет плавно закрывать и открывать. Модель доступна в разных расцветках, а потому будет смотреться в любых интерьерах и сочетаться с различной мебелью. Она высокая и компактная. Отличное решение для просторной или маленькой гостиной, спальной комнаты или прихожей.
На фабрике по производству мебели работают квалифицированные мастера, конструкторы и дизайнеры с опытом работы более 10-ти лет. Каждая деталь проходит проверку на соотвествие стандартам прочности и качества. Высокий уровень профессионализма работников гарантирует вам надёжность и долговечность конструкций.
В команде работают грамотные консультанты, готовые помочь с выбором модели, ответить на любой ваш вопрос об оформлении онлайн-заказа, доставке, сборке и гарантии на приобретённые товары. Удобная система сайта позволяет совершать покупки в один клик, а во многих крупных регионах, в том числе и во Владимирской области, возможна бесплатная доставка.
Не упустите возможность обновить свой дом с качественной мебелью по фабричным ценам! Посетите онлайн-магазин прямо сейчас и оцените все преимущества покупки от производителя!
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