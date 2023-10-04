Семья блогера Дани Милохина рассказала, что на них обрушился шквал негатива.

Семья блогера Дани Милохина рассказала, что на них обрушился шквал негатива.Еще год назад популярный блогер покинул родные земли. Тогда Даню Милохина многие популярные звезды внесли в свой личный черный список. Ведь его отъезд за границу сопровождался громкими скандалами. Он бросил Евгению Медведеву и ушел с "Ледникового периода", где два сезона подряд катался с олимпийской чемпионкой.Однако недавно молодой человек решил вернуться в Россию. Его приезд стал настоящей неожиданностью для многих. На возвращение Дани Милохина в Москву поспешили отреагировать общественные деятели. Они обратились к Минобороны с просьбой о призыве блогера в армию.Поймать молодого человека не удалось, он спустя сутки поспешил вернуться в Дубай. Как оказалось, теперь под прицелом общественности — семья популярного блогера. Приемный отец Дани Милохина заявил о травле. Он признался, что на них накинулись различные службы со всех сторон."Мне кажется, что это какая-то заказная травля. На нас накинулись со всех сторон: жалобы анонимные, дома двигать заставляют на три метра. Все, какие службы бывают, одновременно начали приходить", – поделился отец блогера.Ранее "Дни.ру", что появились данные о призыве Дани Милохина в армию.