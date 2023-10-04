Стала известна дальнейшая судьба журналистки Марины Овсянниковой.

Стала известна дальнейшая судьба журналистки Марины Овсянниковой.По сообщениям Прокуратуры города Москвы, в отношении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой было вынесено следующе решение: ее приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Заочно, конечно.Но это не отменяет всей строгости закона в отношении Овсянниковой. Статья, по которой проходит журналистка, касается фейков о российской армии, как пишет .Что ждет сорвавшую эфир Первого канала Овсянникову, рассказал адвокат Тимур Харди интернет-изданию "".Он пояснил, что "въезд на родину для нее закрыт", ведь как только журналистка явится, ее тут же арестуют и отправят в исправительное учреждение. В настоящее же время Марина Овсянникова находится за границей, как отмечают . Она покинула территорию РФ еще в октябре 2022 года, когда ее персона была объявлена в розыск.Напомним, ранее Марина Овсянникова проникла в студию программы "Время", держа в руках плакат с провокационным содержанием, чем сорвала эфир. Кроме того, журналистка опубликовала в своем канале видеозапись и фотоизображение, на которых она демонстрирует плакат.В октябре адвокат Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил о том, что его подопечная покинула Россию. На данный момент точное местонахождение бывшего редактора Первого канала остается неизвестным.