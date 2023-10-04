Психолог Дарья Дугенцова назвала правила поведения во время ссоры, которые помогут сохранить гармонию в паре. Она призвала отказаться от критики, оскорблений и проявления презрения. По ..

Психолог Дарья Дугенцова назвала правила поведения во время ссоры, которые помогут сохранить гармонию в паре. Она призвала отказаться от критики, оскорблений и проявления презрения.По мнению эксперта, в самом начале отношений партнерам необходимо обговорить вопрос возможных конфликтов и установить табу на определенные темы. Во время перепалки важно избегать рукоприкладства, в том числе со стороны женщины, передает .