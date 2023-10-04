Открылись подробности, куда отчалил одинокий композитор Константин Меладзе.

Открылись подробности, куда отчалил одинокий композитор Константин Меладзе.Слухи о том, что певица Вера Брежнева и ее муж Константин Меладзе развелись стали появляться давно. И вот полгода назад стало известно, что супруги окончательно расстались. Они не живут вместе, и, похоже, что каждый "поймал" свою волну.Вера Брежнева, например, в основном грустит и переживает драму, а также записывает песни на украинском. Она призналась недавно в своем блоге, что боролась в последнее время и с депрессией, и с пустотой внутри, и с чем только она не боролась.А ее именитый бывший муж и по совместительству бывший продюсер недавно был замечен на швейцарском курорте. Судя по появившимся в сети снимкам, композитор сидел в полном одиночестве. Похоже, что Меладзе вдыхает дзен и наслаждается своим положением холостяка.Но, возможно, это не совсем так. В СМИ мелькает информация о том, что у Меладзе появилась новая муза по имени София Тарасова. Возможно, именно из-за нее и распался брак композитора. Подогревает эту информацию и тот факт, что Меладзе и Тарасова выпустили совместную песню о любви.Напомним, что в 2022 году супруги Вера Брежнева и Константин Меладзе уехали из России в Испанию.