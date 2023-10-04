Ровно два года в губернаторском кресле: что изменилось во Владимирской области за время работы...

Ровно два года в губернаторском кресле: что изменилось во Владимирской области за время работы Александра Авдеева?Два губернаторских года. 4-го октября 2021-ого главой Владимирской области стал Александр Авдеев. Каким был путь от врио губернатора до избранного главы региона? Что уже сделано? И какие задачи сегодня стоят перед Владимирской областью? Слово-Марии Платанюк.Уже архивные кадры. Первый рабочий день Александра Авдеева в здании на Октябрьском проспекте Владимира. Осень 21-ого -время политических перемен. Своим Указом Президент Владимир Путин назначил депутата ГосДумы Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области.Александр Авдеев:- Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным мне оказано высокое доверие руководить, временно исполнять обязанности губернатора Владимирской области, но, безусловно самое важное и веское слово скажут сами владимирцы. И завоевать, заработать, получить доверие людей, это наверное самая главная задача.С самого начала Александр Авдеев задал тон и темп. Динамично, эффективно, с полным погружением в проблематику. "Белых пятен" на карте региона быть не должно. Максимум рабочих поездок в короткий срок. Встречи с руководителями на местах, и главное- людьми. Менее года спустя врио главы региона одержал убедительную победу на выборах. Набрав почти 84 процента голосов избирателей. Так в истории Владимирской области официально открылась новая глава.Инаугурация Александра Авдеева была такой же-что называется "в рабочем формате". С победой избранного губернатора поздравил полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев. Опытнейшие политики, в их числе бывший губернатор Николай Виноградов- анализируя поствыборные цифры, подчёркивали: 84 процента доказали, люди поверили власти.Темп работы остался прежним. "Встроиться" в график главы региона сложно. Иногда- это несколько районов в день. Плюс рабочие совещания, оперативки.- У всех в сутках 24 часа. Если хочешь успеть, надо много работать. И стараться сделать так, чтобы с тобой работала команда.Командой, той, что сложилась, Александр Авдеев, по собственному признанию доволен. От важных решений - к программе развития. Эта задача сегодня главная, подчёркивает губернатор. Движение вперёд и вверх невозможно без роста благосостояния людей.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы должны быть очень конкурентны по сравнению с другими регионами. Нам историей и природой дано быть в центре огромной агломерации, быть на перекрёстке очень важных путей. И нам очень важно воспользоваться этим во благо людей, во благо истории и славы нашей территории.Ударные темпы дорожного строительства, новые возможности для экономики, которые даёт федеральная автомагистраль М-12, точки роста во всех территориях, пристальное внимание медицине и решению проблемы дефицита кадров. Не мечта, уже реальность- первый в истории региона медфакультет и почти на сто процентов готовый инфекционный госпиталь. Коммунальная "перезагрузка". А на перспективу- решение проблем сетей и качества питьевой воды. Развитие туризма. И вся эта "внутренняя повестка" встроена в задачи общероссийские. Область регулярно помогает нашим землякам. Тем, кто сейчас плечом к плечу приближает победу в зоне специальной военной операции. Сегодня время объединения усилий, уверен Александр Авдеев. Ради области. Ради страны.Мария Платанюк "Вести-Владимир".Каким будет курс развития региона? Какие прорывные проекты реализованы? И какие - в планах? О развитии важнейших для Владимирской области сфер: от дорожного строительства и экономики до медицины- этим вечером в большом интервью с губернатором Александром Авдеевым. Не пропустите сегодня в 17.30 и в 21.00 на телеканале "Россия-24".