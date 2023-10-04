Сильнейший ветер несет на Владимирскую область холод и дожди Ветра на подступах к границам...

Сильнейший ветер несет на Владимирскую область холод и дождиВетра на подступах к границам региона, по данным подмосковных метеостанций, разогнались до 16 м/с.Кроме того, приближающийся с запада холодный атмосферный фронт принесёт дожди, проинформировали метеорологи, и начнёт понижать температуру.В четверг, 4 октября, погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится.Воздух, тем не менее, прогреется до 13 градусов.Народный прогноз погоды предсказывал первый снегО том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березовым листьям: если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.Фото: https://www.pxfuel.com