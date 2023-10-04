Смотрите Вести в 14.30: ровно два года в губернаторском кресле. На своём месте - Ровно два...

Смотрите "Вести" в 14.30: ровно два года в губернаторском кресле.На своём месте- Ровно два года в губернаторском кресле. Что изменилось в тридцать третьем регионе за время работы Александра Авдеева?Признание заслуг- В погоне за педагогической славой. Во Владимире наградили самых талантливых и трудолюбивых учителей.Мяч на скаку остановит- И как баба Нина открыла в себе талант бомбардира. Владимирские "Футбольные мамы" готовятся ко всероссийскому турниру.