Смотрите Вести в 14.30: ровно два года в губернаторском кресле.
На своём месте
- Ровно два...
Смотрите "Вести" в 14.30: ровно два года в губернаторском кресле.
На своём месте
- Ровно два года в губернаторском кресле. Что изменилось в тридцать третьем регионе за время работы Александра Авдеева?
Признание заслуг
- В погоне за педагогической славой. Во Владимире наградили самых талантливых и трудолюбивых учителей.
Мяч на скаку остановит
- И как баба Нина открыла в себе талант бомбардира. Владимирские "Футбольные мамы" готовятся ко всероссийскому турниру.