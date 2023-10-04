Смотрите выпуск Вестей в 9.00: в регионе прошла всероссийская тренировка по гражданской обороне....

Смотрите выпуск "Вестей" в 9.00: в регионе прошла всероссийская тренировка по гражданской обороне.Без паники- В регионе прошла всероссийская тренировка по гражданской обороне. Сегодня будут проверять систему оповещения населения.Марафон донорства- Когда важна не победа, а участие. Владимир присоединился к марафону в поддержку донорства костного мозга.Пас на маму!- В футболе только мамы. Женская футбольная сборная сражается за звание лучшей команды страны.