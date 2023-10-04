Смотрите выпуск Вестей в 9.00: в регионе прошла всероссийская тренировка по гражданской обороне....
Смотрите выпуск "Вестей" в 9.00: в регионе прошла всероссийская тренировка по гражданской обороне.
Без паники
- В регионе прошла всероссийская тренировка по гражданской обороне. Сегодня будут проверять систему оповещения населения.
Марафон донорства
- Когда важна не победа, а участие. Владимир присоединился к марафону в поддержку донорства костного мозга.
Пас на маму!
- В футболе только мамы. Женская футбольная сборная сражается за звание лучшей команды страны.