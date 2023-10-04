Мероприятие пройдет с 28 по 31 октября.

Мероприятие пройдет с 28 по 31 октября.III Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в выставочном зале "Манеж" с 28 по 31 октября. Об этом на своей странице в социальной сети "" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Темой выставки станет доступный ремонт и качественная обстановка. Город приглашает производителей предметов интерьера, мебели, строительных и отделочных материалов. Компании смогут найти партнеров по бизнесу."На выставке будет больше 650 брендов из России, стран Ближнего Востока, Индии и Китая", – уточнил градоначальник.В деловой программу будут участвовать российские и зарубежные дизайнеры, архитекторы, девелоперы и производители. Запланированы дискуссии, мастер-классы и открытые лекции.Для посещения выставки необходима регистрация на .Первая Московская неделя интерьера и дизайна прошла 1-6 ноября 2022 года. Участие приняли более 350 компаний. Посетителями экспозиции стали 213 тысяч человек.Вторая неделя интерьера и дизайна состоялась в мае 2023 года. Свои решения продемонстрировали более 650 компаний из России и дружественных стран. Подписано 17 соглашений на сумму более 13,8 миллиарда рублей.