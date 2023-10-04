Около месяца назад 76-летний продюсер был вынужден перенести хирургическое вмешательство на позвоночнике – уже третье за последние два года. Помощница Бари Алибасова рассказала, как сегодня себя чувствует создатель группы На-на.

Около месяца назад 76-летний продюсер был вынужден перенести хирургическое вмешательство на позвоночнике – уже третье за последние два года. Помощница Бари Алибасова рассказала, как сегодня себя чувствует создатель группы "На-на".Помощница Елена утверждает, что теперь продюсер вынужден придерживаться особого режима, сообщает . После того, как он вновь угодил на операционный стол, ему необходимо серьезно ограничивать себя в питании и усиленно заниматься лечебной физкультурой. Тем не менее, иногда Бари Алибасов все же может дать себе поблажку.К счастью, руководителя группы "На-на" не оставляют одного родные и близкие, которые всячески поддерживают продюсера в процессе его восстановления. Для более эффективной постоперационной реабилитации в его занятиях лечебной физкультурой сделан особый упор на спину и ноги. Чтобы выполнять упражнения, Алибасов приобрел комплексный тренажер.Помощница артиста подчеркивает, что Бари Алибасов является очень дисциплинированным пациентом и выполняет все предписания врача, не обращая внимания на то, нравятся ему новые правила игры или нет — надо, значит, надо. Отметим, что занятиями ЛФК продюсера руководит внучка его сожительницы Лидии Федосеевой-Шукшиной, Анна.Комплекс упражнений еженедельно корректируется в зависимости от состояния Бари Алибасова, занятия же предписывается выполнять ежедневно. И если в отношении физических нагрузок артист четко следует назначениям, то относительно диеты он все же иногда может себе позволить некоторые отступления от правил. По словам помощницы Елены, Бари Каримович все-таки не может себе отказать в жареной картошке.