Суд во Владимире не разрешил снова открыть закрытые после массовых отравлений точки продажи...

Суд во Владимире не разрешил снова открыть закрытые после массовых отравлений точки продажи шаурмы.В частности, Октябрьским райсудом были рассмотрены два дела об административных правонарушениях индивидуального предпринимателя Д., имеющего в областном центре несколько таких предприятий.Ему было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности в пунктах общественного питания на 80 суток в каждом из них.Однако 28 сентября он в суд с ходатайствами о досрочном прекращении наказания. Указав, что все выявленные нарушения устранены.При этом, по заключению регионального Роспотребнадзора от 2 октября, этого сделано не было.В результате, судом было отказано Д. в удовлетворении его ходатайств, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Определения Октябрьского районного суда г. Владимира не вступили в законную силу.Напомним, что целую волну закрытия пунктов продажи шаурмы во Владимире вызвало массовое пищевое отравление в конце августа. Пострадало 107 человек, в том числе 23 ребенка.Фото: ГТРК Владимир