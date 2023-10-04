Суд во Владимире не разрешил снова открыть закрытые после массовых отравлений точки продажи...
Суд во Владимире не разрешил снова открыть закрытые после массовых отравлений точки продажи шаурмы.
В частности, Октябрьским райсудом были рассмотрены два дела об административных правонарушениях индивидуального предпринимателя Д., имеющего в областном центре несколько таких предприятий.
Ему было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности в пунктах общественного питания на 80 суток в каждом из них.
Однако 28 сентября он в суд с ходатайствами о досрочном прекращении наказания. Указав, что все выявленные нарушения устранены.
При этом, по заключению регионального Роспотребнадзора от 2 октября, этого сделано не было.
В результате, судом было отказано Д. в удовлетворении его ходатайств, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.
Определения Октябрьского районного суда г. Владимира не вступили в законную силу.
Напомним, что целую волну закрытия пунктов продажи шаурмы во Владимире вызвало массовое пищевое отравление в конце августа. Пострадало 107 человек, в том числе 23 ребенка.
Фото: ГТРК Владимир