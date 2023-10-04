Главным тренером владимирского «Торпедо» стал Сергей Дубровин.

Главным тренером владимирского «Торпедо» стал Сергей Дубровин. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба .Сергей Дубровин родился в 1982 году в Ташкенте. С 1999 по 2016 годы с перерывами выступал за наше «Торпедо». В первенствах России в составе владимирской футбольной команды спортсмен провёл 320 матчей и забил 7 голов. Отмечается, что Сергей Дубровин играл полузащитником, а также работал тренером и старшим тренером.Земляки желают новому главному наставнику успешной и продуктивной работы.