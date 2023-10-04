В четверг, 5 октября, в Гусь-Хрустальном пройдёт торжественная церемония открытия второй в 33-м регионе Школы креативных индустрий.

В четверг, 5 октября, в Гусь-Хрустальном пройдёт торжественная церемония открытия второй в 33-м регионе Школы креативных индустрий. Об этом сообщила пресс-служба .Новое образовательное учреждение начнёт функционировать на базе Детской школы искусств имени Балакирева. В 6 студиях школы ребята смогут освоить интерактивные цифровые технологии, видеопроизводство, анимацию, 3D-графику, звукорежиссуру и другие современные направления.В сообщении правительства подчёркивается, что уже сегодня для студий новой Школы креативных индустрий подготовлены авторские образовательные программы, а единое пространство ДШИ позволит ребятам воплотить в жизнь самые смелые задумки.