26-летняя жительница Воронежской области вступила в сговор с неизвестными лицами. Мошенники звонили бабушкам и сообщали, что их родственники попали в ДТП. Согласно классической схеме,

26-летняя жительница Воронежской области вступила в сговор с неизвестными лицами. Мошенники звонили бабушкам и сообщали, что их родственники попали в ДТП. Согласно классической схеме, деньги, которые нужны были якобы для помощи, забирал курьер. Им и являлась обвиняемая. Она приехала во Владимирскую область, остановилась в гостинице и забрала деньги у шестерых пенсионерок из Камешково, Коврова и