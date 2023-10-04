В Коврове сотрудник завода заплатит крупный штраф за использование служебного положения в личных...
В Коврове сотрудник завода заплатит крупный штраф за использование служебного положения в личных интересах
УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Коврова. Он обвиняется в краже вверенного имущества с использованием служебного положения.
Судом установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года, злоумышленник, являясь сотрудником одного из предприятий в Коврове, обманным путем украл с территории завода 50 деталей, используемых по двойному назначению, в том числе для ремонта военной техники. Позже обвиняемый продал украденное через "Интернет".
Ковровский городской суд назначил виновному штраф 200 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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