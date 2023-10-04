В октябре владимирцы смогут полюбоваться лунным затмением и понаблюдать за...

В октябре владимирцы смогут полюбоваться лунным затмением и понаблюдать за планетами-гигантамиСегодня начинается всемирная неделя космоса. Она проходит ежегодно и призвана привлечь внимание к современных космическим технологиям. Да и в целом, это еще одно напоминание, что над нашей головой происходит множество удивительных процессов. Что готовит нам небо октября? Итак..Нас ждут два звездопада, сообщают в столичном планетарии. Метеорные потоки достигнут своего максимума 8го, 9го и 21-го, 22-го октября. 14 октября произойдет кольцеобразное солнечное затмение. В России, правда, его не увидеть. Зато можно полюбоваться затмением лунным. Ночью 28 октября. Ну, и в этом месяце есть все условия для наблюдения за планетами-гигантами. Так, Юпитер сейчас прекрасно виден примерно через час после захода Солнца. Остается надеяться на ясную погоду.