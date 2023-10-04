Сразу три редких явления увидят жители столицы 33-го региона в октябре 2023 года.

Сразу три редких явления увидят жители столицы 33-го региона в октябре 2023 года. Об этом рассказала пресс-служба .Так, 9 числа и в ночь с 21 на 22 октября можно будет наблюдать за звездопадами Драконид и Орионид. Каждый час по небу станут проноситься до 20 метеоров.А поздним вечером 28 октября владимирцев ожидает частичное лунное затмение. Однако сотрудники планетария отмечают, что теневая фаза будет совсем небольшая, всего 12%.