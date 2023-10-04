В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка, посвященная мстёрской...

В "Палатах" Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка, посвященная мстёрской художественной вышивке.В Музейном центре "Палаты" открылась выставка, посвященная мстёрской художественной вышивке.В этом году промыслу исполняется 100 лет. На ней представлено 60 работ из собрания музея-заповедника и частной коллекции. Все посмотрела Вера Куликова.Белоснежное свадебное платье вышитое гладью. Ровно год вместе с подругами зимними вечерами его вышивала Пелагея Сатина. Было это в 21 году. Именно в этом одеянии в январе 1922-го она выходила замуж. Наряд Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передала внучка Пелагеи Михайловны. Таких бесценных экспонатов в музейных фондах - не один. И у каждого - история. Коллекцию можно увидеть на выставке в Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Надежда Севастьянова, старший научный сотрудник ВСМЗ, искусствовед , член союза художников России:- 23 год-это особенный. Исполнилось 100 лет мстёрской вышивке. В 1923 году была организована артель вышивальная. И вот этому юбилею посвящена выставка в музее.История народного промысла берет начало с монастырского шитья. Оно появилось во Мстёре в 17 веке в женской обители Иоанна Милостивого. Спустя два столетия техникой владела уже половина женщин в поселке.Художник Ирина Юдина преподает в Мстёрском институте лаковой миниатюры. Передает секреты знаменитой вышивки. На выставке - одна из ее работ.Ирина Юдина, заслуженный художник России, художник по вышивке:- Я художник по вышивке. А вышивали студенты вышивального отделения нашего института. Это называется работа "Богоявленский собор".Профессиональных вышивальщиц, сетует педагог становится все меньше. Молодым это не интересно. Поэтому каждая вышивальщица на вес золота. Одна из них Нина Пчелякова, бывшая работница Строчевышивальной фабрики имени Крупской. Училась у старых мастеров. Теперь работы ученицы и педагогов - на выставке рядом.Нина Пчелякова, вышивальщица (п. Мстёра):- Непосредственно меня научили Валентина Николаевна Носкова, Зоткова Вера Александровна мастерству, а эта композиции.Выставка "Гладью шитая стезя" рассказывает о знаменитой мстёрской художественной вышивке. Удивительном по красоте и совершенству виде народного творчества. Одна из ее разновидностей - владимирская гладь - признана традиционным русским видом рукоделия и, являясь наследием русской культуры, охраняется государством.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".