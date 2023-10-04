Отремонтировано 1,7 км автодороги «Волга» – железнодорожный переезд через город Петушки. Трасса пролегает через деревню Старые Петушки на улице Западная, где расположено здание

Отремонтировано 1,7 км автодороги «Волга» – железнодорожный переезд через город Петушки. Трасса пролегает через деревню Старые Петушки на улице Западная, где расположено здание администрации Петушинского сельского поселения, сообщает Владупрадор. Также дорога соединяет между собой 9 улиц и дает возможность подъехать к станции Горьковской железной дороги и спортивному стадиону в квартале Трудышка. В Петушинском районе также