В селе Фоминки Гороховецкого района появился фонтан. В его строительство вложился староста села, предприниматель Александр Кашин.

В селе Фоминки Гороховецкого района появился фонтан. В его строительство вложился староста села, предприниматель Александр Кашин.Жители села теперь приходят к новому объекту, чтобы посидеть на лавочках, полюбоваться струящейся в переливах света водой. Также здесь недавно благоустроили сельский парк и построили спортплощадку.«Такие объекты не только приятны людям, они делают облик сельских поселений современными и привлекательными. Сегодня каждый житель Фоминок с гордостью может сказать: Жизнь — фонтан! Потому, что у них появился фонтан событий, эмоций и дальнейших действий!» — написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.