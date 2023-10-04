Владимир присоединился к Всероссийскому марафону в поддержку донорства костного мозга. Акция...

Владимир присоединился к Всероссийскому марафону в поддержку донорства костного мозга.Акция "Давай вступай" призывает влиться в ряды волонтеров и пополнить Федеральный регистр доноров. Марафон должен пройти через 72 города страны. Ангелина Свищ расскажет.42 километра жизни. Артем Алискеров перенес лейкоз и больше тридцати курсов химиотерапии. В прошлом году он основал благотворительный фонд - "Вторая жизнь". В поддержку развития донорства костного мозга. Теперь мужчина своим мономарафоном "Давай Вступай" сподвигает людей на важный шаг. А тем, кто болен, дает надежду на выздоровление.Артём Алискеров, амбассадор донорства костного мозга в России:- Проект "Давай вступай", который я написал в прошлом году является частью резонансного мероприятия которые должны. ну не знаю насколько увеличить базу доноров.Всероссийский марафон "Давай Вступай" - акция, приуроченная ко Всемирному дню доноров костного мозга, который отмечается в третью субботу сентября. Владимир стал 33 городом на карте марафона.Старт!Акция "давай вступай" продолжается внутри станции переливания крови. В том числе с помощью нее пополняется федеральный регистр доноров костного мозга и стволовых клеток. Татьяна Курилина сдает кровь первый раз. Доброе дело делает вместе с мужем.Татьяна Курилина, донор:- Мы воспитываем ребенка с неизлечимым заболеванием и раз есть возможность кому-то помочь, ребенку или взрослому, вот мы пришли сюда.Во Владимирской области 770 доноров костного мозга. С каждым днем количество желающих сдать биоматериал растет. Чтобы стать донором, нужно заполнить анкету и сдать всего 3 миллилитра крови. Так специалисты находят совпадения - между тем, кто сдает и теми, кто нуждается в донорской пересадке.Дмитрий Находкин, главный врач областной станции переливания крови:- Процедура называется, сдача стволовых клеток и она абсолютно нечем не отличается от процедуры сдачи крови на аппарате, то есть мы оглянемся и посмотрим сзади доноры сдают на аппаратах, все это выглядит точно также.Всего о пользе донорства активисты расскажут в 72 регионах страны. С каждым марафоном реестр доноров пополняется. Это тот случай, когда важны и участие, и победа.Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир"